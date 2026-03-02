Orta Doğu’daki çatışmalar sürerken, küresel piyasaları sarsacak bir açıklama İran’dan geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın geçişlere kapatıldığını ilan etti.

Yapılan açıklamada, boğazı kullanmaya çalışacak her türlü deniz aracının hedef alınacağı ifade edilerek, sert bir uyarıda bulunuldu.

Küresel enerji akışı risk altında

Dünya petrol sevkiyatının önemli bir bölümü Hürmüz Boğazı üzerinden sağlanıyor. Bu nedenle alınan kararın yalnızca bölgeyi değil, küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar, olası bir kapanmanın petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Gerilim tırmanıyor

İran’ın bu adımı, bölgede zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırdı. Uluslararası kamuoyunda, kararın ardından askeri ve diplomatik gelişmelerin hız kazanabileceği değerlendiriliyor. Boğazın kapatılmasının, Orta Doğu’daki çatışmaların seyrini değiştirebilecek kritik bir hamle olduğu ifade ediliyor.