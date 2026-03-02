Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi yaptı. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede NATO’nun gündeminde yer alan konular ile dünyadaki son gelişmeler ele alındı.

“Diplomasiye fırsat verilmeli”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgesindeki çatışmaları yakından ve dikkatle izlediğini vurgulayarak, kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın sağlanabilmesi için diplomatik yolların öncelik taşıdığını ifade etti.

Erdoğan ayrıca, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’nin hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, Türkiye’nin ev sahibi ülke olarak zirveyi en iyi şekilde organize edeceğini dile getirdi.

NATO’dan “360 derece güvenlik” vurgusu

Görüşmede NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de ittifakın güvenlik anlayışına dikkat çekti. Rutte, NATO’nun 360 derecelik bakış açısıyla müttefik ülkelerin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.