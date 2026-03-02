Ankara’da spor eğitmeni Ö.Ş. (38), ilçe belediyesine bağlı bir şirketin spor tesisinde çalışırken kıyafet dayatması, sözlü taciz ve sistematik baskıya maruz kaldığını öne sürerek 500 bin TL manevi tazminat talebiyle mobbing davası açtı.

Ankara Nöbetçi İş Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde Ö.Ş., son 2 yıldır sürekli tayt ve kısa şort giymeye zorlandığını, daha önce kullanabildiği oturma alanının yasaklandığını ve ders boyunca ayakta durmasının istendiğini iddia etti. Sürekli güvenlik kameralarıyla takip edildiğini öne süren Ö.Ş., mesai saatlerinin ve görev yerinin sık sık değiştirildiğini, mola saatlerinde arkadaşlarıyla görüşmesinin engellendiğini ve haftalık programların keyfi olarak düzenlendiğini savundu.

Dilekçede ayrıca, personelin kameralardan izinsiz izlendiği, gerçeğe aykırı tutanaklar düzenlendiği, disiplin ve para cezaları verildiği belirtilerek uygulamaların uzun süreye yayılan, sistematik bir yıldırma politikası olduğu ve istifaya zorlamayı amaçladığı ileri sürüldü.

“Çalışma Şartlarım Zorlaştırıldı” İddiası

Dava açtıktan sonra işten çıkarıldığını belirten Ö.Ş., 7 yıldır görev yaptığı iş yerinde son 2 yılda çalışma koşullarının ağırlaştığını savundu. Tayt ve şort giyme zorunluluğu getirildiğini, yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ve özel hayat dengesinin bozulduğunu öne süren Ö.Ş., müdür değişiklikleriyle birlikte kıyafet uygulamalarının da farklılaştığını ifade etti.

Kameralar üzerinden sürekli uyarıldıklarını iddia eden Ö.Ş., “Oturmak yasak, sürekli ayakta duracaksınız şeklinde talimatlar alıyorduk” dedi.

“Mobbing Sistematik Olmalı”

Ö.Ş.’nin avukatı Senem Yılmazel, iş yerinde kasıtlı ve sistematik şekilde uygulanan psikolojik baskının mobbing olarak değerlendirildiğini belirtti. Yılmazel, bir davranışın mobbing sayılabilmesi için süreklilik ve sistematiklik şartı bulunduğunu ifade ederek, müvekkilinin yaklaşık 2 yıl boyunca psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etti.

Davada ilk duruşmanın bu ay yapılması bekleniyor.