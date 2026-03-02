Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde kurduğu sağlık çadırında ücretsiz tarama hizmeti sunmaya devam ediyor.

Haftada Dört Gün Sağlık Kontrolleri

“Sağlığın Değerini Biliyoruz” mottosuyla kurulan çadırda, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri 13.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriliyor.

Ücretsiz Ölçümler ve Yönlendirme

Çadırda tansiyon, nabız, kilo ve ateş ölçümü gibi temel sağlık kontrolleri yapılırken, gerekli görülen durumlarda vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Uygulama, Ramazan bayramına kadar devam edecek.