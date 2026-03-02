Ankara’da toplu ulaşımda bir hat saatinde değişikliğe gidildi. EGO Genel Müdürlüğü, 352 numaralı Kutludüğün–Mamak–Opera–Gar hattında yeni düzenlemeyi duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, hafta içi saat 06:15’te 31265 numaralı Kutludüğün Sağlık Ocağı durağından başlayan servis, 5 Mart 2026 tarihinden itibaren 06:05’te hareket edecek şekilde yeniden planlandı.

Ayrıca hat ismi ve güzergâh düzenlemesi kapsamında sefer, “352-1 Kutludüğün Yunus Emre Caddesi – Mamak – Opera – Gar” hattı olarak hizmet verecek.

Düzenlemenin 5 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilirken, değişiklik semt sakinlerine duyuruldu.