Başkan Şahin’den SMA ve DMD Hastası Çocuklara Güçlü Destek
Başkan Şahin’den SMA ve DMD Hastası Çocuklara Güçlü Destek
İçeriği Görüntüle

Ankara’da toplu ulaşımda bir hat saatinde değişikliğe gidildi. EGO Genel Müdürlüğü, 352 numaralı Kutludüğün–Mamak–Opera–Gar hattında yeni düzenlemeyi duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, hafta içi saat 06:15’te 31265 numaralı Kutludüğün Sağlık Ocağı durağından başlayan servis, 5 Mart 2026 tarihinden itibaren 06:05’te hareket edecek şekilde yeniden planlandı.

Ayrıca hat ismi ve güzergâh düzenlemesi kapsamında sefer, “352-1 Kutludüğün Yunus Emre Caddesi – Mamak – Opera – Gar” hattı olarak hizmet verecek.

Düzenlemenin 5 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilirken, değişiklik semt sakinlerine duyuruldu.

Muhabir: Melisa Sapaz