İçişleri Bakanlığı, 5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüpheliden 37’sinin tutuklandığını açıkladı.

Operasyon Detayları

Bakanlığın açıklamasına göre, jandarma ekipleri Aydın, Kocaeli, Konya, Antalya ve Zonguldak’ta operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para ve doküman ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 65 kişiden 23’ü adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Suç Örgütlerinin Faaliyet Alanları

Aydın: Sosyal medya ve yüz yüze görüşmelerle tarım ürünü alıp ödemesini yapmamak

Kocaeli: Şiddet ve baskı yoluyla vatandaşları mal varlıklarını devretmeye zorlamak

Konya: Sahte internet siteleriyle kişisel bilgileri yasa dışı ele geçirmek ve kendilerini avukat olarak tanıtıp para talep ederek dolandırıcılık

Antalya ve Zonguldak: İnternet siteleri üzerinden yatırım vaadiyle organize dolandırıcılık

Toplamda 394 milyon TL hesap hareketi tespit edilen şüphelilerin, örgütlü şekilde çeşitli dolandırıcılık ve mağduriyetlere neden oldukları belirlendi.