Kira geliri elde eden mükellefler için beyan dönemi başladı. 2025 yılında elde edilen kira kazançları için yıllık gelir vergisi beyannameleri 1-31 Mart tarihleri arasında verilecek. İşlemler, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden yapılacak.

Mali Müşavir Mustafa Çevik kimlerin gelir vergisi ödeyeceğini ve istisnaların nereler olduğunu ve bu konuda merak edilen soruları yanıtladı.

Mali Müşavir Mustafa Çevik şunları söyledi ;

Beyannamenin süresinde verilmemesi halinde usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi uygulanacak. Tahakkuk eden vergi ise mart ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödenebilecek.

2025 İstisna Tutarı Ne Kadar?

2025 yılı için kira geliri istisna tutarı 47 bin TL olarak belirlendi.

Bu tutarın altında kira geliri olanlar beyanname vermeyecek.

Üzerinde geliri olanlar, toplam kazançtan 47 bin TL’yi düşecek.

Kalan tutarın yüzde 15’i götürü gider olarak indirilecek.

Son aşamada vergi matrahının yüzde 15’i gelir vergisi olarak ödenecek.

Önemli bir detay ise, 2025 yılı toplam geliriniz 1 milyon 200 bin TL’yi aşıyorsa 47 bin TL’lik istisnadan yararlanılamıyor.

Aylık 20 Bin TL İçin Örnek Hesap

2025 yılında aylık 20 bin TL kira geliri elde eden bir mükellefin yıllık kazancı 240 bin TL oluyor.

Adım adım hesaplama:

Yıllık kira geliri: 20.000 TL x 12 = 240.000 TL

İstisna düşüldükten sonra: 240.000 – 47.000 = 193.000 TL

Götürü gider (%15): 193.000 x 0,15 = 28.950 TL

Vergi matrahı: 193.000 – 28.950 = 164.050 TL

Ödenecek gelir vergisi (%15): 164.050 x 0,15 = 24.607,50 TL

Ayrıca ilk taksit döneminde yaklaşık 1.189,50 TL damga vergisi de ödeniyor.

Gerçek Gider Avantajı

Eğer kiraya verilen taşınmaz için kredi faizi ödeniyorsa veya yüksek tutarlı tadilat giderleri varsa, “gerçek gider” yöntemi tercih edilerek vergi matrahı daha da düşürülebiliyor. Bu yöntem özellikle kredi borcu devam eden konut sahipleri için avantaj sağlayabiliyor.Kimler

Kira Geliri Vergisinden Muaf?

2025 yılında bazı özel durumlarda kira geliri vergisinden muafiyet sağlanmaktadır:

47.000 TL altı konut kira geliri elde edenler.

Öğrenci yurtları ve vakıflara kiralanan taşınmazlar.

Kira Geliri Vergisini Azaltmanın Yolları

Kira geliri vergisi öderken bazı giderleri düşerek vergi yükünüzü azaltabilirsiniz. İşte 2025 yılı için geçerli gider düşme yöntemleri:

Götürü Gider Yöntemi: Gelirin %15’ine kadar düşüş sağlar, belge gerektirmez. Ev kredisi faizi, sigorta, bakım-onarım giderleri gibi belgelenebilir harcamalar düşülebilir.

Kira Vergisi Ödenmezse Ne Olur?

Vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler için ciddi cezai yaptırımlar bulunmaktadır:

Beyanname vermezseniz: Vergi kaçırma suçuna girer ve gecikme faiziyle birlikte vergi cezası uygulanır.

Eksik beyan verirseniz: Vergi incelemesi sonucunda eksik beyan ettiğiniz tutarın 3 katı kadar ceza alabilirsiniz.