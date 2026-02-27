Ankara’da milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren taksi tarifesi değişiyor. Artan akaryakıt ve işletme maliyetleri gerekçe gösterilerek alınan zam kararı doğrultusunda yeni ücret tarifesi 1 Mart’tan itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte indi-bindi ücreti 200 TL’ye yükselirken, taksimetre açılış ücreti 65 TL oldu. Birim zaman ücreti dakika başına 7 TL, birim mesafe ücreti ise her 100 metre için 4 TL olarak uygulanacak.

Zamlı tarifenin özellikle kısa mesafe yolculuklarda fiyatları daha belirgin şekilde artırması bekleniyor. Yeni ücretler 1 Mart’tan itibaren kent genelindeki tüm taksilerde geçerli olacak.

Muhabir: Melisa Sapaz