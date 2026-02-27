Ünlülere yönelik sürdürülen yasaklı madde soruşturmaları gündemdeki yerini korurken, sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden Enes Batur hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz hafta ifade verdiği öğrenilen Batur’un, yapılan testlerde saç örneğinde THC (esrar) bulgusuna rastlandığı ileri sürüldü.

Soruşturmaya ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, sürecin devam ettiği ve elde edilen bulguların inceleme aşamasında olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili net bilgilerin, adli sürecin ilerleyen aşamalarında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.