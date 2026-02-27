Takımlar, play-off yolunda kritik öneme sahip maçlarda parkeye çıkacak.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22. Hafta Maç Programı

📅 Bugün

16.00 – Emlak Konut – OGM Ormanspor (Başakşehir)

17.00 – Dardanel Çanakkale Belediyespor – Beşiktaş BOA (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

📅 Yarın

13.30 – BOTAŞ – Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)

16.00 – Fenerbahçe Opet – Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)

Ligde zirve mücadelesi veren ekiplerin karşılaşmaları, haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 26. Hafta Programı

📅 Bugün

17.00 – iLab Basketbol – Finalspor (Beşiktaş GAİN)

📅 Yarın

14.45 – TED Ankara Kolejliler – Cedi Osman Basketbol (Gölbaşı)

16.30 – Gaziantep Basketbol – Bandırma Bordo Basketbol (Karataş Şahinbey)

18.15 – Darüşşafaka Lassa – MKE Ankaragücü Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

📅 1 Mart Pazar

14.45 – Haremspor – Çayırova Belediyesi (Beylikdüzü)

16.30 – Kipaş İstiklalspor – Göztepe (Kahramanmaraş Merkez)

18.15 – Balıkesir Büyükşehir Belediyespor – Konya Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)

📅 2 Mart Pazartesi

Kritik Hafta

Her iki ligde de sezonun son bölümüne yaklaşılırken, alınacak sonuçlar play-off hattı ve küme düşme potası açısından büyük önem taşıyor. Basketbolseverler, hafta boyunca birbirinden çekişmeli mücadelelere tanıklık edecek.