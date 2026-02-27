Takımlar, play-off yolunda kritik öneme sahip maçlarda parkeye çıkacak.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22. Hafta Maç Programı
📅 Bugün
-
16.00 – Emlak Konut – OGM Ormanspor (Başakşehir)
-
17.00 – Dardanel Çanakkale Belediyespor – Beşiktaş BOA (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)
📅 Yarın
-
13.30 – BOTAŞ – Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)
-
16.00 – Fenerbahçe Opet – Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)
Ligde zirve mücadelesi veren ekiplerin karşılaşmaları, haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alıyor.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 26. Hafta Programı
📅 Bugün
-
17.00 – iLab Basketbol – Finalspor (Beşiktaş GAİN)
📅 Yarın
-
14.45 – TED Ankara Kolejliler – Cedi Osman Basketbol (Gölbaşı)
-
16.30 – Gaziantep Basketbol – Bandırma Bordo Basketbol (Karataş Şahinbey)
-
18.15 – Darüşşafaka Lassa – MKE Ankaragücü Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
📅 1 Mart Pazar
-
14.45 – Haremspor – Çayırova Belediyesi (Beylikdüzü)
-
16.30 – Kipaş İstiklalspor – Göztepe (Kahramanmaraş Merkez)
-
18.15 – Balıkesir Büyükşehir Belediyespor – Konya Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)
📅 2 Mart Pazartesi
-
17.00 – OGM Ormanspor – Fenerbahçe Koleji RAMS (M. Sait Zarifoğlu)
Kritik Hafta
Her iki ligde de sezonun son bölümüne yaklaşılırken, alınacak sonuçlar play-off hattı ve küme düşme potası açısından büyük önem taşıyor. Basketbolseverler, hafta boyunca birbirinden çekişmeli mücadelelere tanıklık edecek.