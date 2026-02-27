Alkolü bıraktı, binlerce kişiye örnek oluyor
Alkolü bıraktı, binlerce kişiye örnek oluyor
İçeriği Görüntüle

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Dumanlı, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ankaragücü'nde uzun yıllar sol açık oynayan Dumanlı, bu kulübün sembol futbolcuları arasına adını yazdırırken 2 kez de A Milli Takım formasını terletti.

Altay'da 1978-79 sezonunda teknik direktörlük kariyerine başlayan Candan Dumanlı, Mersin İdmanyurdu ve Petrolofisi kulüplerinde çalıştığı dönemde her iki takımın da Süper Lig'e (o dönem 1. Lig) yükselmesinde önemli görev üstlendi. Dumanlı, 1996-97 sezonunda Eskişehirspor'da da teknik direktörlük yaptı.

Kaynak: AA