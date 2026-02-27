Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre il genelinde kar yağışı, buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.

Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların göz önünde bulundurulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla 27 Şubat Cuma günü il genelinde 'taşıma yoluyla eğitime erişim' kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verilmiştir. Taşımalı eğitim dışında kalan öğrencilerimiz için eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecektir."