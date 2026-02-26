Basın sektörünün geleceğine yön verecek önemli bir temas gerçekleşti. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile bir araya gelerek sektörün dönüşüm sürecini değerlendirdi.

Dijitalleşme ve Kurumsal Güçlenme Gündemde

Ziyarette özellikle basın kuruluşlarının dijital dönüşüm süreçleri, teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitelerinin artırılması konuları ele alındı. Değişen medya dinamikleri doğrultusunda, yerel ve ulusal basının rekabet gücünü artıracak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Ortak Proje ve Destek İmkanları Değerlendirildi

Görüşmede ayrıca sektöre yönelik destek mekanizmaları ve iki kurum arasında geliştirilebilecek ortak projeler gündeme geldi. Basın kuruluşlarının sürdürülebilirliğini güçlendirecek finansal ve teknik destek modelleri üzerinde duruldu.

Ziyaret, kamu kurumları arasındaki iş birliğinin medya sektörünün gelişimine katkı sağlayacak yeni adımlara zemin hazırlayabileceği mesajını verdi.