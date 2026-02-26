Adalet Bakanı Akın Gürlek, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. “Terörsüz Türkiye” sürecine büyük önem verdiklerini vurgulayan Gürlek, toplumun terör sorunundan tamamen kurtulmak istediğini ifade etti.

Süreç kapsamında önemli adımlar atıldığını belirten Gürlek, “Süreç güzel gidiyor. Bu süreçten sonra bunun meyvelerini toplayacağız. Türkiye kendi içerisinde terör sorununu çözdüğü zaman güvenli bir alan haline gelir” dedi.

Hazırlanan rapor çerçevesinde takdir yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olduğunu kaydeden Gürlek, “Terör sorununu aşacağız” ifadelerini kullandı.