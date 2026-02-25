Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın evliliği resmen sona erdi. Çiftin 7 ay önce başlayan evliliği, tek celsede görülen dava sonucu bitti.

Tek Celsede Boşandılar

Boşanma davası Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle çiftin boşanmasına karar verdi.

Duruşmaya taraflar katılmazken, Mehmet Ali Erbil’i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti.

Evliliğe İkinci Şans Yetmedi

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı almış ancak daha sonra evliliklerine bir şans daha verme kararıyla süreçten vazgeçmişti. Ancak çiftin ilişkisi yeniden çıkmaza girdi ve boşanma kararı kesinleşti.

Bugün görülen dava ile birlikte 7 aylık evlilik resmen sona ermiş oldu.