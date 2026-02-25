Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta sahasında 3-0 mağlup olduğu Nottingham Forest ile rövanşta karşı karşıya gelecek. Mücadele, İngiltere’deki City Ground Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Sarı-lacivertliler turu geçmesi halinde son 16 turunda Midtjylland ya da Real Betis ile eşleşecek.

Fenerbahçe’nin tur için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı bulunuyor. 4 ve üzeri farklı galibiyet sarı-lacivertlileri doğrudan üst tura taşıyacak.

UEFA Avrupa Ligi Rövanş Maç Programı (TSİ)

20.45

Ferencváros – Ludogorets Razgrad

VfB Stuttgart – Celtic

Viktoria Plzeň – Panathinaikos

Kızılyıldız – Lille

23.00

Nottingham Forest – Fenerbahçe

Bologna – Brann

Genk – Dinamo Zagreb

Celta Vigo – PAOK

Avrupa Ligi’nde son 16 biletini alacak takımlar, rövanş maçlarının ardından netleşecek. Gözler özellikle Fenerbahçe’nin İngiltere’de oynayacağı kritik mücadelede olacak.