Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta sahasında 3-0 mağlup olduğu Nottingham Forest ile rövanşta karşı karşıya gelecek. Mücadele, İngiltere’deki City Ground Stadı’nda TSİ 23.00’te başlayacak.
Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Sarı-lacivertliler turu geçmesi halinde son 16 turunda Midtjylland ya da Real Betis ile eşleşecek.
Fenerbahçe’nin tur için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı bulunuyor. 4 ve üzeri farklı galibiyet sarı-lacivertlileri doğrudan üst tura taşıyacak.
UEFA Avrupa Ligi Rövanş Maç Programı (TSİ)
20.45
-
Ferencváros – Ludogorets Razgrad
-
VfB Stuttgart – Celtic
-
Viktoria Plzeň – Panathinaikos
-
Kızılyıldız – Lille
23.00
-
Nottingham Forest – Fenerbahçe
-
Bologna – Brann
-
Genk – Dinamo Zagreb
-
Celta Vigo – PAOK
Avrupa Ligi’nde son 16 biletini alacak takımlar, rövanş maçlarının ardından netleşecek. Gözler özellikle Fenerbahçe’nin İngiltere’de oynayacağı kritik mücadelede olacak.