Ligin 21’inci haftasında sahasında Kocaelispor’a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekipte alınan sonuçların ardından ayrılık süreci başladı. Yaklaşık iki hafta süren fesih görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte Djalovic dönemi sona erdi.

Kayserispor, Djalovic yönetiminde ligde çıktığı 13 karşılaşmada 10 puan toplayabildi. Puan kayıpları ve alt sıralardan uzaklaşılamaması yönetimi teknik direktör değişikliğine itti.

Erling Moe ile Yeni Sayfa

Kayserispor yönetimi, takımın başına daha önce Avrupa’da önemli deneyimler yaşayan Erling Moe’yu getirdi. Moe, sarı-kırmızılı ekibin son 11 sezondaki 24’üncü teknik direktörü oldu. Ayrıca bu sezon takımın başında görev yapacak üçüncü isim olarak kayıtlara geçti.

Norveçli teknik adamın kısa sürede takımı toparlayarak alt sıralardan uzaklaştırması hedefleniyor. Yönetimin, Moe ile sezon sonuna kadar istikrar yakalamayı planladığı öğrenildi.

11 Sezonda 22 Farklı Teknik Adam

Kayserispor’da teknik direktör istikrarsızlığı dikkat çekiyor. 2015-2016 sezonunda Tolunay Kafkas ile başlayan süreçte toplam 22 farklı teknik adam görev yaptı. Bu isimler arasında Hikmet Karaman ve Samet Aybaba iki farklı dönemde takımın başına geçti.

Son yıllarda görev yapan teknik direktörler arasında; Sergen Yalçın, Marius Sumudica, Ertuğrul Sağlam, Robert Prosinecki, Dan Petrescu, Hamza Hamzaoğlu, Çağdaş Atan, Burak Yılmaz, Markus Gisdol ve son olarak Radomir Djalovic yer aldı.

Djalovic ile fesih sürecinde iki hafta boyunca takımın başında teknik sorumlu Muhammed Türkmen görev yaptı.

Taraftar İstikrar Bekliyor

Süper Lig’de en fazla teknik direktör değiştiren kulüpler arasında yer alan Kayserispor’da taraftarlar artık istikrar istiyor. Sürekli değişen teknik heyet yapısının saha içi performansa da olumsuz yansıdığı yorumları yapılırken, Erling Moe döneminin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

Kayserispor’un önümüzdeki haftalarda alacağı sonuçlar hem ligdeki konumunu hem de yeni teknik direktörün geleceğini belirleyecek. Sarı-kırmızılı camia, yeni bir teknik adam değişikliği yaşamadan sezonu tamamlamayı hedefliyor.