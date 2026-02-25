Donald Trump, Kongre Binası’ndaki Temsilciler Meclisi Salonu’nda gerçekleştirdiği konuşmada yaklaşık 1 saat 40 dakika kürsüde kaldı. Böylece, Bill Clinton’ın 2000 yılındaki 1 saat 20 dakikalık konuşma süresini geride bırakarak Kongre tarihindeki en uzun hitaplardan birine imza attı.

Görevdeki 11 ayında 8 savaşı sona erdirdiğini belirten Trump, hangi ülkeler arasındaki çatışmaların sonlandırıldığına dair detayları da paylaştı.

“İran ile diplomasi tercihim ama...”

İran’la müzakerelerin sürdüğünü açıklayan Trump, anlaşma sağlanamaması halinde tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

Trump, “Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak kesin olan bir şey var ki, dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim” dedi.

İran’ın bölgesel faaliyetlerini eleştiren Trump, ABD’ye yönelik tehditler karşısında askeri seçenekler dahil tüm ihtimalleri değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

“ABD’ye ulaşabilecek füzeler geliştiriyorlar”

Trump, İran’ın Avrupa’yı ve ABD’nin denizaşırı üslerini tehdit edebilecek füze sistemleri geliştirdiğini öne sürdü. Tahran yönetiminin nükleer silah programını yeniden başlatmaya çalıştığını savunan Trump, “Anlaşma yapmak istiyorlar ancak şu gizli sözü henüz duymadık: Asla nükleer silaha sahip olmayacağız” diye konuştu.

Gazze mesajı: “Ateşkes barış için dönüm noktası”

Konuşmasında Gazze’de sağlanan ateşkese de değinen Trump, bunun Orta Doğu barışı için kritik bir eşik olduğunu belirtti. Gazze’deki gelişmelere katkı sunan taraflara teşekkür eden Trump, esirlerin cenazelerine ulaşılması konusunda çaba gösterildiğini söyledi.

Ekonomi vurgusu: “Hiç olmadığı kadar güçlü”

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, göreve geldiğinde yüksek enflasyon ve durgunluk devraldığını ancak kısa sürede toparlanma sağladıklarını dile getirdi.

Trump, “Enflasyon hızla düşüyor, gelirler artıyor. Ekonomi daha önce hiç olmadığı kadar güçlü” dedi.

Eski Başkan Joe Biden döneminde 1 trilyon doların altında yatırım geldiğini öne süren Trump, kendi döneminde 18 trilyon doların üzerinde yatırım taahhüdü aldıklarını savundu.

Venezuela’dan petrol alımı

ABD’nin enerji üretiminde artış yaşandığını kaydeden Trump, “Yeni dostumuz ve ortağımız Venezuela’dan 80 milyon varilden fazla petrol aldık” açıklamasını yaptı. Venezuela ile enerji alanında iş birliğinin güçlendiğini belirtti.

Tarifeler ve vergi sistemi mesajı

ABD’nin uyguladığı tarifeler sayesinde yüz milyarlarca dolar gelir elde edildiğini söyleyen Trump, Yüksek Mahkeme kararına rağmen tarifelerin alternatif yasal düzenlemelerle yürürlükte kalacağını ifade etti.

Trump, uzun vadede yabancı ülkeler tarafından ödenen gümrük vergilerinin modern gelir vergisi sisteminin yerini büyük ölçüde alabileceğini ve Amerikan halkı üzerindeki mali yükü hafifletebileceğini savundu.