Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, düzenlediği basın açıklamasında, El Mencho’nun etkisiz hale getirilmesinin ardından 16 eyalette şiddet olaylarının yaşandığını duyurdu. Harfuch, kartelin saldırılarında 25 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini, yürütülen operasyonlarda ise 30 kartel üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.

16 Eyalette Şiddet Dalgası

Yetkililer, CJNG üyelerinin birçok bölgede güvenlik güçlerine ve kamu altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti. 11 eyalette 85 kara yolunda kapatma eylemi yapılırken, çok sayıda araç ateşe verildi ve yollar trafiğe kapatıldı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası ana arterlerde ulaşımın yeniden normale döndüğü açıklandı.

El Mencho’nun Cesedi Meksiko’ya Sevk Edildi

Ordu operasyonuyla öldürülen El Mencho’nun naaşının, Federal Cumhuriyet Savcılığı’na (FGR) ait hangardan yoğun güvenlik önlemleri altında Meksiko’daki adli tıp kurumuna götürüldüğü bildirildi.

Jalisco Yeni Nesil Karteli, Meksika’nın en güçlü ve en şiddet yanlısı suç örgütlerinden biri olarak biliniyor. El Mencho’nun ölümü sonrası ülkede güvenlik endişeleri artarken, hükümetin yeni operasyonlar düzenleyebileceği ifade ediliyor.