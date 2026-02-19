Mamak ilçesindeki Ortaköy Kurbanlık Alanı, devam eden Ankara–Kırıkkale–Delice Otoyolu projesinin mevcut satış alanından geçmesi nedeniyle yeniden düzenleniyor. Kurban Bayramı öncesinde yürütülen çalışmalarla hem üreticiler hem de vatandaşlar için daha sağlıklı ve planlı bir ortam oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında alan genişletilirken yeni satış ve kesim noktaları belirleniyor. Çadır kurulum alanları daha sistemli hale getirilirken, zemin betonla güçlendirilerek dayanıklı ve hijyenik bir kullanım sağlanıyor. Ayrıca açılan yeni iç yollar sayesinde alan içindeki ulaşımın daha rahat olması amaçlanıyor. Asfalt, bordür ve dolgu çalışmalarıyla hem fiziki koşullar iyileştiriliyor hem de trafik akışı daha güvenli hale getiriliyor.

Altyapı Yenileniyor

Yürütülen çalışmalar yalnızca üstyapıyla sınırlı kalmıyor. Elektrik ve su hatları baştan sona yenilenerek alanın ihtiyaçlarına uygun bir altyapı oluşturuluyor. Su depoları modernize edilerek kapasite artırılırken, kesim alanları da hijyen standartlarına uygun biçimde yeniden düzenleniyor.

Belediye, Kurban Bayramı süresince hem hayvan yetiştiricilerinin hem de kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşların güvenli ve konforlu bir ortamda hizmet almasını amaçlıyor.

Ulaşım ve Trafik Düzenlemesi

Ortaköy Kurbanlık Alanı’na erişimin daha kolay ve güvenli olması için ulaşım planlaması da yeniden ele alınıyor. Belediye ekipleri, Karayolları ile koordineli şekilde üst geçit ve bağlantı yolları üzerinde çalışmalar yürütmeyi planlıyor. Otoyol projesiyle birlikte bölgede oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yapılacak düzenlemelerle giriş ve çıkışların daha kontrollü sağlanması, bayram sürecinde hem yetiştiricilerin hem de vatandaşların alana hızlı ve güvenli biçimde ulaşması amaçlanıyor.