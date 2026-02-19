İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesiyle birlikte İstanbul’daki başsavcılık makamında değişiklik yapıldı. Boşalan göreve Fatih Dönmez atandı.

Öte yandan Dönmez’in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden ayrılmasıyla bu göreve Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven getirildi.

Fatih Dönmez’in Mesleki Geçmişi

Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, meslek hayatı boyunca farklı illerde savcılık görevlerinde bulundu.

Dönmez’in görev yaptığı yerler ve yıllar şöyle:

2010: Erdek Cumhuriyet Savcısı

2013: Silvan Cumhuriyet Savcısı

2015: Karasu Cumhuriyet Savcısı

2016: İstanbul Cumhuriyet Savcısı

2021: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı

2023: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili

2024: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili

2025: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı

Son atamayla birlikte Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine yükselmiş oldu.

Diğer Atamalar da Netleşti

BirGün’ün aktardığı bilgilere göre yargı teşkilatında başka görevlendirmeler de yapıldı.

Buna göre;

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine,

Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necattin Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı görevine,

Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam, Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevine,

Barış Kurt, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı görevine,

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine,

Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.

Yapılan atamalarla birlikte İstanbul başta olmak üzere çeşitli adliyelerde görev dağılımı yeniden şekillendi.