İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesiyle birlikte İstanbul’daki başsavcılık makamında değişiklik yapıldı. Boşalan göreve Fatih Dönmez atandı.
Öte yandan Dönmez’in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden ayrılmasıyla bu göreve Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven getirildi.
Fatih Dönmez’in Mesleki Geçmişi
Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, meslek hayatı boyunca farklı illerde savcılık görevlerinde bulundu.
Dönmez’in görev yaptığı yerler ve yıllar şöyle:
-
2010: Erdek Cumhuriyet Savcısı
-
2013: Silvan Cumhuriyet Savcısı
-
2015: Karasu Cumhuriyet Savcısı
-
2016: İstanbul Cumhuriyet Savcısı
-
2021: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı
-
2023: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili
-
2024: İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili
-
2025: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı
Son atamayla birlikte Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine yükselmiş oldu.
Diğer Atamalar da Netleşti
BirGün’ün aktardığı bilgilere göre yargı teşkilatında başka görevlendirmeler de yapıldı.
Buna göre;
-
Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine,
-
Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necattin Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı görevine,
-
Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam, Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevine,
-
Barış Kurt, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı görevine,
-
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine,
-
Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.
Yapılan atamalarla birlikte İstanbul başta olmak üzere çeşitli adliyelerde görev dağılımı yeniden şekillendi.