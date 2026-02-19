ABB tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar aşağıdaki internet adresleri üzerinden kampanyalara katılım sağlayabiliyor:

Kampanyalar sayesinde hayırseverler, Ramazan ayının manevi atmosferinde ihtiyaç sahiplerine doğrudan destek ulaştırma imkânı buluyor.

Fitre ve Fidye Bağışları Online Olarak Yapılabilecek

“Fitre/Fidye Ver” kampanyası kapsamında vatandaşlar, fitre ve fidyelerini güvenli bir şekilde online olarak bağışlayabiliyor. Yapılan bağışlar, belediye aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Küçük, Orta ve Büyük Gıda Kolisi Seçeneği

“Koli Ver” kampanyası ile hayırseverler; küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı gıda kolisi seçeneğinden birini tercih ederek ihtiyaç sahiplerinin sofralarına katkıda bulunabiliyor. Ramazan ayında temel gıda ürünlerinden oluşan koliler, belirlenen ailelere ulaştırılıyor.

“Su Ver” Kampanyası ile Su Faturalarına Destek

“Su Ver” kampanyası kapsamında ise sosyal yardım alan ailelerin su faturaları ödenebiliyor. Böylece hem temel bir ihtiyaç karşılanıyor hem de aile bütçelerine katkı sağlanıyor.

Mansur Yavaş: “Gelin, İyiliği Birlikte Büyütelim”

ABB Başkanı Mansur Yavaş, kampanyalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’da iyiliği büyütmek, sofraları bereketlendirmek isteyen hayırseverlerimiz için ‘Fitre/Fidye Ver’, ‘Koli Ver’ ve ‘Su Ver’ kampanyalarımızı bu Ramazan ayında da başlatıyoruz. Gelin, iyiliği birlikte büyütelim.”

Ramazan’da Sosyal Yardımlaşma Çağrısı

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapan kampanyalar, ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen vatandaşlara hızlı ve güvenli bir bağış imkânı sunuyor. ABB’nin başlattığı bu sosyal sorumluluk projeleriyle Ankara’da iyilik hareketinin büyütülmesi hedefleniyor.