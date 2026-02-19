Oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun başrolünde yer aldığı “Cennetin Çocukları” dizisinin çekimlerine geçici olarak ara verildi. Yapım ekibinin Ayvalık’taki çekimleri durdurup İstanbul’a döndüğü öğrenildi.

Gözaltı Süreci

Hacıoğlu, yasaklı madde operasyonu kapsamında pazartesi gece saat 03.00 sıralarında, dizi çekimleri için bulunduğu Ayvalık’taki evinde yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyete götürülen oyuncudan saç ve kan örneği alındı.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi nedeniyle Hacıoğlu aynı gün İstanbul’a sevk edilerek Küçükçekmece Narkotik Büro Amirliği’ne götürüldü.

Operasyon kapsamında aralarında Murat Dalkılıç ve Kaan Tangöze’nin de bulunduğu toplam 24 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerin ifadelerinin yarına bırakıldığı bildirildi. Hacıoğlu’nun Çağlayan’daki adliyede savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

Dizide Belirsizlik

Cennetin Çocukları dizisinin setinde ise belirsizlik yaşanıyor. Yapımını Motto Yapım’ın üstlendiği ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizide ekip, ilk etapta Hacıoğlu’nun yer almadığı sahneleri çekti.

Ancak sürecin netleşmemesi üzerine çekimlere ara verilerek ekibin Ayvalık’ta beklemek yerine İstanbul’a dönme kararı aldığı öğrenildi. İki haftalık stok bölümü bulunan dizinin geleceğinin, Hacıoğlu’nun ifadesi ve test sonuçlarına göre netleşeceği belirtildi. Gelişmelere göre senaryoda değişiklik yapılabileceği ifade ediliyor.