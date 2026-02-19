ABD’nin başkenti Washington’da yarın gerçekleştirilecek Gazze Barış Kurulu toplantısında, Gazze’nin yeniden inşası ve bölgedeki güvenlik süreci ele alınacak. Toplantıya 20’den fazla ülkenin katılması bekleniyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde toplantının detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın açılış konuşmasının ardından üye ülke temsilcilerinin söz alacağını belirtti.

“Gazze İçin 5 Milyar Dolarlık Yatırım”

Leavitt, Gazze’nin yeniden inşası için yaklaşık 5 milyar dolarlık bir yatırımın gündemde olduğunu ifade ederek, bağış miktarlarının ve katkı sağlayacak ülkelerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Fonun kullanımına ilişkin kararın Barış Kurulu tarafından alınacağını belirten Leavitt, kurulda tüm üye ülkelerin oy hakkına sahip olacağını ve teknik düzeyde bir mekanizmanın da süreci yöneteceğini kaydetti.

Leavitt ayrıca, Gazze’de kalıcı istikrar için öncelikle güvenliğin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, Uluslararası İstikrar Gücü’nün (ISF) bölgede göreve başlamasının önemine dikkat çekti.

Türkiye’yi Hakan Fidan Temsil Edecek

Toplantıya Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak. Fidan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanadına toplantıda hitap etmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan’ın konuşmasında, Filistin meselesinde çözüm çabalarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulaması, İsrail’in ateşkes ihlallerine ve insani yardımların engellenmesine son verilmesi çağrısında bulunması öngörülüyor. Türkiye’nin Gazze’ye insani yardım sağlamayı sürdüreceği ve yeniden imar çalışmalarına katkı sunmaya hazır olduğu mesajının da verilmesi bekleniyor.

Fidan’ın ayrıca Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve yerleşimci şiddetine karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini dile getirmesi ve Türkiye’nin iki devletli çözüm perspektifine desteğini yinelemesi planlanıyor.

Barış Kurulu Süreci

Gazze’de ateşkes ve kalıcı barışın tesisi amacıyla başlatılan süreç kapsamında, 23 Eylül 2025’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 8 Müslüman lider ile ABD Başkanı Trump arasında bir görüşme gerçekleştirilmiş, ardından bir Barış Planı açıklanmıştı.

13 Ekim 2025’te Şarm el-Şeyh’te düzenlenen zirvede Türkiye, ABD, Katar ve Mısır tarafından imzalanan ortak bildiriyle ateşkes ilan edilmişti. Plan, 17 Kasım 2025’te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararıyla kabul edildi.

Süreç kapsamında Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi oluşturulmuş, Barış Kurulu ve bağlı organların yapısı ilan edilmişti. Bakan Fidan, 22 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen törende Barış Kurulu Şartı’nı imzalamıştı.

Washington’daki toplantının, Gazze’nin yeniden inşa süreci ve uluslararası finansman mekanizmasının netleşmesi açısından kritik önemde olduğu değerlendiriliyor.