Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, 1952'den bu yana NATO'nun güçlü ve güvenilir müttefiklerinden biri olarak 74 yıldır barışa, istikrara ve kolektif savunmaya kararlılıkla katkı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'Ülkemiz, stratejik konumuyla, güçlü ordusuyla ve kriz yönetimindeki tecrübesiyle NATO'da caydırıcılığın sağlanması, terörle mücadele ve bölgesel güvenliğin korunmasında kritik rol üstlenmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, gelişen savunma teknolojileri, siber güvenlik kapasitesi ve yeni nesil tehditlere karşı yetkinlikleriyle NATO'nun 2030 vizyonuna katkı sağlamaya ve ortak güvenliği güçlendirmeye devam edecektir.'