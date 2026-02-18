Basın İlan Kurumu Müdürü Abdulkadir Çay, Ramazan ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Çay, mesajında Ramazan’ın rahmet, bereket ve mağfiret iklimine yeniden kavuşmanın huzurunun yaşandığını ifade etti.

Ramazan ayının manevi atmosferinin toplumda dayanışma ve kardeşlik duygularını artırdığına dikkat çeken Çay, bu mübarek zaman diliminin gönüller arasında köprüler kurduğunu belirtti.

“Birlik ve Beraberliğimizi Güçlendirsin”

Mesajında temenni ve iyi dileklere de yer veren Çay, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirmesini dileyerek şu ifadelere yer verdi:

Bu mübarek ayın ülkeye, millete ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni eden Çay, paylaşma ve yardımlaşma ruhunun önemine vurgu yaptı.

İslam Alemine Tebrik Mesajı

Abdulkadir Çay, mesajının sonunda ise Ramazan ayının başta Türkiye olmak üzere tüm İslam dünyası için mübarek olmasını diledi.

Çay’ın yayımladığı mesaj, Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı artıran yönüne dikkat çeken ifadelerle son buldu.