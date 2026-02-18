Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HPV (Human Papilloma Virüsü) aşısının ücretsiz olarak uygulanmasına yönelik kamuoyunda merak edilen sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda (KEFEK) milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Memişoğlu, aşının ücretsiz programa alınması konusunda nihai kararın henüz verilmediğini belirtti.

Bilimsel kurul süreci devam ediyor

Bakan Memişoğlu, konunun bilimsel kurul gündeminde olduğunu vurgulayarak, “Bilimsel kurul çalışıyor. Karar veremediği için de biz bunu uygulamaya karar verilinceye kadar sokmayacağız. Komisyon kararına göre hareket etmeyi doğru buluyorum. Biz başlatacağız diye söyledik ama bilimsel kurul ‘bir dakika’ dedi” ifadelerini kullandı.

HPV aşısının ulusal aşı takvimine ücretsiz dahil edilmesine yönelik beklentiler sürerken, Bakanlık kanadı kararın bilimsel veriler doğrultusunda şekilleneceğinin altını çiziyor. Kurulun değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra uygulamaya ilişkin yol haritasının netleşmesi bekleniyor.

Çocuk yaşta doğum oranlarına da değindi

Komisyon görüşmelerinde çocuk yaşta doğum oranlarına ilişkin de konuşan Memişoğlu, Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında daha düşük oranlara sahip olduğunu dile getirdi.

Memişoğlu, “1 milyona yakın doğum yapmışız. 18 yaş altı doğum 3 bin 896 kişi. Biz Türkiye olarak çocuk veya genç yaşta doğumlarda Avrupa’dan sayı olarak daha az bir ülkeyiz. Avrupa’dan çok daha iyi yerdeyiz” dedi.

HPV aşısına ilişkin bilimsel kurul çalışmasının ne zaman tamamlanacağına dair net bir tarih paylaşılmazken, kararın ardından kamuoyuna kapsamlı bilgilendirme yapılması bekleniyor.