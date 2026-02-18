Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “siyasal casusluk” suçlamasıyla 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, isnat edilen suçlamalara ilişkin detayların yargılama sürecinde ele alınacağı belirtildi.
İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte dava süreci resmen başlamış oldu. Kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada ilk duruşma 11 Mayıs 2026’da yapılacak.
Süreç Nasıl İşleyecek?
Ağır ceza mahkemesinde görülecek davada, sanıkların savunmaları alınacak ve deliller değerlendirilecek. Mahkeme heyeti, yargılama sürecinin ardından kararını açıklayacak.
Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.
Kaynak: DHA