Ramazan sofralarının vazgeçilmez ürünü hurma, bu yıl yüksek fiyatlarıyla gündemde. Market ve pazarlarda kilogram fiyatı 190 TL’den başlarken, bazı çeşitlerde 1.050 TL’ye kadar ulaşıyor.

Ramazan Öncesi Hurma Talebi

Ramazan ayına kısa süre kala hurmalar market ve pazar tezgâhlarında yerini aldı. İftar ve sahur alışverişlerinin hızlandığı bu dönemde hurma fiyatları tüketicilerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, kilogram fiyatları 190 TL’den başlayarak üst segment ürünlerde dört haneli rakamlara kadar çıkıyor.

Hurma Çeşitlerinde Fiyat Aralığı

Hurma fiyatları türüne ve menşeine göre değişiklik gösteriyor. Bağdat hurması 190 TL, İran hurması 210 TL, Tunus menşeli Cedid hurma 300 TL seviyesinde satılıyor. Daha yüksek kalite olarak değerlendirilen Hudri 490 TL, Safavi 590 TL, Mebrum ise 700 TL bandında bulunuyor. Medjoul hurması 800 TL’ye kadar çıkarken, jumbo boy ürünlerde fiyat 1.050 TL’ye ulaşıyor. Özellikle mebrum ve Medjoul çeşitlerinde görülen artış dikkat çekiyor.

Geçen Yıla Göre Artış

Sektör temsilcileri, hurma fiyatlarının geçen yıla kıyasla yüzde 25 ila 30 oranında arttığını belirtiyor. İthal bir ürün olan hurmada döviz kuru hareketleri doğrudan fiyatlara yansıyor. Ramazan döneminde artan talep de fiyatların yükselmesine neden olan unsurlar arasında gösteriliyor.

Arz ve Talep Dengesi

Hurma üretiminin yaz aylarında yoğunlaştığı, Ramazan’ın ise kış dönemine denk geldiği ifade ediliyor. Bu durum stok maliyetlerini ve tedarik zincirini etkileyerek fiyatların yükselmesine yol açabiliyor. Arz-talep dengesi, ithalat maliyetleri ve lojistik giderler hurma fiyatlarını belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

Ramazan ayı boyunca hurma, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hem dini hem de kültürel açıdan önemli bir yere sahip olan hurma, özellikle Ramazan döneminde talebin artmasıyla fiyatlarda dalgalanmalara neden olabiliyor.

2026 Ramazan ayı öncesinde hurma fiyatları geniş bir aralıkta seyrediyor. 190 TL’den başlayan fiyatlar, bazı çeşitlerde 1.050 TL’ye kadar çıkıyor. Döviz kuru, ithalat maliyetleri ve artan talep fiyatların yükselmesinde belirleyici rol oynuyor. Ramazan sofralarının simgesi olan hurma, bu yıl da yüksek fiyatlarıyla gündemde olacak.