Kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü görevine tecrübesi ve vizyonuyla dikkat çeken Levent Şahin’in getirildiği belirtilerek, deneyimli çalıştırıcının camiayı yakından tanımasının önemli bir avantaj olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hoş Geldin Levent Şahin🧣



Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için tecrübesi ve vizyonuyla hedeflerimize giden yolda, camiamızı yakından tanıyan Levent Şahin ile 1,5 yıllığına anlaşmış bulunmaktadır.



Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine hoş geldin… pic.twitter.com/RcC3mxWZK8 — Natura Dünyası Gençlerbirliği (@kirmizikara) February 16, 2026