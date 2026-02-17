Bakan Çiftçi, birim amirleriyle görüştü
Kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü görevine tecrübesi ve vizyonuyla dikkat çeken Levent Şahin’in getirildiği belirtilerek, deneyimli çalıştırıcının camiayı yakından tanımasının önemli bir avantaj olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi