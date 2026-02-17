İçişleri Bakanlığı sanal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 'İçişleri Bakanlığımızda Sayın Bakanımız Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen Birim Amirleri Toplantısında; terörle mücadeleden asayişe, organize ve siber suçlarla mücadeleden uyuşturucu ile mücadeleye, trafikte can güvenliğinden göç yönetimine kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca afetlere hazırlık, nüfus ve sivil toplum hizmetlerinin geliştirilmesi, kamu binalarının tamamlanması, uluslararası iş birlikleri ve sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu konularında izlenecek yol haritası değerlendirildi. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için tüm birimlerimizle koordinasyon içinde, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.
Bakan Çiftçi, birim amirleriyle görüştü
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlıkta düzenlenen toplantıda birim amirleriyle görüştü.
Muhabir: Haber Merkezi
