İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyası kapsamında İzmir’in Çeşme ilçesinin Belediye Başkanı Lal Denizli’nin ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı tanınmış isimler hakkında başlatılan inceleme genişletilirken, Denizli’nin de dosyada isminin geçmesi üzerine savcılık tarafından ifade vermek üzere davet edildiği öğrenildi. İfade işleminin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Soruşturmanın içeriğine ilişkin resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, dosyada uyuşturucu madde kullanımı ve teminine yönelik iddiaların araştırıldığı belirtiliyor. Denizli’nin ifadeye hangi sıfatla çağrıldığına dair ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Konuya ilişkin adli sürecin devam ettiği, savcılık ifadesinin ardından dosyanın seyrine göre yeni değerlendirmelerin yapılacağı ifade ediliyor.