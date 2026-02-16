Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun rapor çalışmaları kapsamında siyasi partilerin temsilcilerini kabul etti. Görüşmelerde, Komisyonun yürüttüğü çalışmalar ve hazırlık sürecindeki rapora ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Kurtulmuş ilk olarak, siyasi parti gruplarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bu kapsamda; AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ile görüş alışverişinde bulunuldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Meclis’te grubu bulunmayan siyasi partilerin Komisyon üyesi temsilcilerini de ayrı ayrı kabul etti. Bu çerçevede; HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile de bir araya geldi.

Görüşmelerde, Komisyonun toplumsal uzlaşı, demokrasi ve kardeşlik hukukunu güçlendirmeye yönelik hedefleri ile rapor hazırlık sürecine ilişkin katkılar değerlendirildi. Kurtulmuş’un temaslarının, Komisyon çalışmalarına siyasi partilerin görüş ve önerilerini yansıtma açısından önem taşıdığı belirtildi.