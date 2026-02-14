ABD’li banka J.P. Morgan, altın fiyatlarında yaşanan tarihi yükselişin ardından yeni raporunda 2026 yılı için 6 bin–6 bin 300 dolar aralığını hedef olarak belirledi.

Altın İçin Yeni Hedef

J.P. Morgan, değerli metaller piyasasında yaşanan güçlü yükselişin ardından altın fiyat tahminlerini güncelledi. Banka, 2026 yılı için ons altının 6 bin ile 6 bin 300 dolar aralığında seyredeceğini öngördü. Bu açıklama, altının son dönemdeki performansına dikkat çeken yeni raporla kamuoyuna duyuruldu.

2025 Performansı

Raporda, altının 2025 yılında yüzde 65 oranında getiri sağladığı ve ana hisse senedi endekslerini geride bıraktığı belirtildi. Bu performansın, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık yükseliş olduğu vurgulandı. Altın fiyatlarının 2023 sonundan itibaren iki kattan fazla artması, yatırımcıların dolardan uzaklaşmasına ve jeopolitik risklere karşı korunma arayışına yönelmesine bağlandı.

Merkez Bankalarının Altın Alımları

J.P. Morgan’ın raporunda ayrıca küresel merkez bankalarının altın alımlarına dikkat çekildi. 2022’den bu yana net altın alımlarının iki katına çıkarak yıllık bin ton seviyesine ulaştığı ifade edildi. Bu durum, altının küresel ölçekte güvenli liman olarak tercih edildiğini ortaya koyuyor.

Altın, tarih boyunca ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli yatırım aracı olarak öne çıkmıştır. Son yıllarda artan jeopolitik riskler, merkez bankalarının rezerv politikaları ve yatırımcıların alternatif arayışları, altının değerini yeniden yükselten faktörler arasında yer almaktadır.

J.P. Morgan’ın açıkladığı yeni hedef, altının küresel piyasalarda önemini koruduğunu ve yatırımcılar için güçlü bir alternatif olmaya devam ettiğini gösteriyor. 2026 yılı için belirlenen fiyat aralığı, altının güvenli liman rolünü pekiştirirken, merkez bankalarının artan alımları da bu beklentiyi destekliyor.