Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Türkiye genelinde çiftler bu özel günü kutlamak için hediye ve çiçek alışverişine yönelirken, çiçekçilerde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.

Özellikle kırmızı güle talep artarken, tek dal gülün fiyatı 200 TL’ye kadar yükseldi. Orkide fiyatları ise 2 bin TL’yi buldu. Çiçekçiler, artan maliyetler ve özel gün talebinin fiyatlara yansıdığını belirtti.

Bazı vatandaşlar bütçelerini zorlayan fiyatlar nedeniyle alternatif hediyelere yönelirken, sektör temsilcileri bugün satışların yılın en hareketli günlerinden biri olduğunu ifade ediyor.