Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki TÜVTÜRK İvedik Araç Muayene İstasyonu’nda polis memuru Melih Okan Keskin'in darp edilerek, öldürülmesinin ardından Polis Birlikteliği Derneği (EMPOL) 13 Şubat günü istasyon önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasından hemen sonra ise, istasyon önüne siyah çelenk bırakıldı.

EMPOL Genel Başkanı İdris Aykul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Bugün burada, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan TÜVTÜRK İvedik Araç Muayene İstasyonu’nda meydana gelen ve polis memurumuz Melih Okan Keskin’in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan vahim olaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

44 yaşında, iki çocuk babası olan polis memurumuz Melih Okan Keskin, aracını muayene ettirmek üzere istasyona gitmiştir. Ancak iddialara göre istasyonda çalışan kişiler tarafından önce üzerine araç sürülmüş, ardından fiziki saldırıya uğramıştır. Devamında çok sayıda kişinin organize şekilde darp ettiği belirtilen polis memurumuz ağır şekilde yaralanmıştır.

Hastaneye kaldırılan Melih Okan Keskin’de beyin kanaması tespit edilmiş, acilen ameliyata alınmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Emekli Polis Birlikteliği Derneği (EMPOL) olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olayda sorumluluğu bulunan tüm şahısların ve ihmali olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz.

"MUAYENE İSTASYONLARI KARAYOLLARI'NDA OLMALI!"

Ayrıca araç muayene hizmetlerinin kamu eliyle yürütülmesi gerektiğini düşünüyor; bu kapsamda araç muayene istasyonlarının Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devredilmesini, vatandaşlara daha güvenli ve kaliteli hizmet sunulmasını talep ediyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınması, güvenlik önlemlerinin artırılması ve kamu görevlilerine yönelik şiddetin caydırıcı yaptırımlarla önlenmesi gerektiğini vurguluyoruz."