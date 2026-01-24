Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde son günlerde sık sık yaşanan su kesintilerine ilişkin Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden (ASKİ) açıklama geldi. ASKİ, Ergenekon Mahallesi Suadiye Caddesi’nde altyapı yenileme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut 1000’lik çelik borunun, daha yüksek kapasiteye sahip 1600’lük çelik boru ile değiştirildiği belirtildi. Çalışmalar kapsamında su iletiminin geçici olarak mevcut hat üzerinden sağlandığı, bu nedenle bölgede zaman zaman basınç düşüklüğü ve kesintilerin yaşanabildiği ifade edildi.

ASKİ, yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Yenimahalle genelinde yaşanan su kesintilerinin kalıcı olarak çözüme kavuşturulacağını vurguladı. Yetkililer, altyapı yenileme sürecinin uzun vadede su arz güvenliğini artıracağını belirterek vatandaşlardan anlayış istedi.