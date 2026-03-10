Yaz aylarının gelmesine az bir zaman kaldı, bunu üzerine belediyeler karasinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, belediye ekipleri karasinek ve sivrisineklerin üreyebileceği su birikintisi, sazlık alan ve bataklıklarda larva ilaçlama çalışmalarında bulunuyor.

Başkan Yaşar tarafından yapılan açıklamada, çevre ve toplum sağlığını korumak için diğer canlılara zarar verilmediği, ilaçlama çalışmalarının on gün boyunca devam edeceğini ifade etti.