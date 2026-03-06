Yenimahalle Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen 1-7 Mart Deprem Haftasıetkinliği, Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Ankara Büyükşehir Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanları Derneği, BAKUT ve KURT-AR ekipleri de katkı sağladı.

Toplantıya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Özkan Erel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda AFAD gönüllüsü katıldı.

“Deprem gerçeğini görmezden gelemeyiz”

Programda konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye’nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, yaşanan büyük felaketlerin ders alınması gereken acı deneyimler olduğunu söyledi.

6 Şubat depremlerinin toplumda derin bir iz bıraktığını ifade eden Yaşar, “Ülke olarak büyük bir kayıp yaşadık ve hala o yaraları sarmaya çalışıyoruz. Oysa bu coğrafyanın deprem bölgesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Afet risklerini azaltmaya yönelik koordinasyon eksikliği ve yetersiz hazırlık, yaşanan kayıpların daha ağır olmasına neden oluyor. Denetimsizlik ve ihmallerin bedelini ne yazık ki toplum olarak canımızla ve malımızla ödüyoruz” dedi.

Yaşar, deprem gerçeğini kabul ederek daha güçlü önlemler alınması gerektiğini belirterek, afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturmanın önemine dikkat çekti.

“Demetevler için acil çözüm gerekli”

Konuşmasında Demetevler bölgesindeki yapı stokuna da değinen Yaşar, bölgede çok sayıda eski ve riskli binanın bulunduğunu söyledi.

Demetevler’de binaların yüksek katlı ve bitişik nizamda olduğunu, cadde ve sokakların ise dar yapıya sahip olduğunu ifade eden Yaşar, “Bu konu uzun zamandır gündemimizde. Demetevler’de kentsel dönüşüm artık yerel yönetimlerin tek başına çözebileceği bir mesele olmaktan çıktı. Hükümetin de destek vererek bu sorunun siyaset üstü bir anlayışla çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Afet yönetimi depremden önce başlar”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Özkan Erel ise afetlere hazırlığın ertelenemeyecek bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Deprem Haftası’nın korku oluşturmak için değil bilinçlendirme amacıyla düzenlendiğini belirten Erel, “Afet yönetimi sadece olay anında yapılan müdahalelerden ibaret değildir. Asıl önemli olan afet öncesinde hazırlık yapmaktır. Dayanıklı şehirler ve bilinçli toplumlar oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Doğa olayları afete dönüşmek zorunda değil”

Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nehir Varol da Türkiye’nin coğrafi ve iklimsel özellikleri nedeniyle çeşitli afet risklerine açık bir ülke olduğunu söyledi.

Varol, doğa olaylarının her zaman yaşanabileceğini ancak bunların afete dönüşüp dönüşmemesinin insan hazırlığına bağlı olduğunu belirterek, “Can ve mal kayıplarını azaltmanın yolu afet öncesi planlama ve etkili risk yönetiminden geçiyor” dedi.