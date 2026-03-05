Zonguldaklı Asaf Ali, nadir görülen kas hastalıklarından biri olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele ediyor. Asaf Ali’nin tedavisi için başlatılan yardım kampanyası sürerken, Bülent Kantarcı da destek çağrısında bulundu.

Bülent Kantarcı, yayımladığı videolu mesajda kampanyanın önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, Asaf Ali’nin tedavisi için gerekli miktarın yüzde 82’sinin vatandaşların desteğiyle tamamlandığını açıkladı.

Kalan kısmın da kısa sürede tamamlanabileceğini ifade eden Kantarcı, herkesi kampanyaya destek olmaya davet etti.

Kantarcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Özkan ailesinin verdiği mücadeleyi hepiniz yakından takip ediyorsunuz, ender görülen bir hastalık olan DMD ile savaşan evladımız Asaf Ali’nin tedavisi büyük bir kampanya ile yürüyor. Çok şükür tüm ülkenin iyi insanlarının katkısıyla oldukça büyük yol alındı. Bugün itibariyle tedavi için gerekli paranın yüzde 82’si temin edildi. Paranın geri kalanını tamamlamamız için biraz daha yardım gerekiyor. Kampanyaya katılan ülkemin tüm güzel insanlarına şükranlarımı sunuyorum. Hastalığın daha da ilerlememesi için zamanın çok kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.”