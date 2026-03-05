İzmir'in Kınık İlçesinde faaliyet gösteren Polyak Maden işçilerinin hakları için başlattığı eylemler sonuç verdi. Bağımsız Maden İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, işçilerin uzun süredir talep ettiği yıllık prim, izin hakları, kıdem alacakları ve kömür parası gibi ödemelerin karşılandığı duyuruldu.

Sendika, madencilerin haklarını almak için sürdürdüğü mücadelenin olumlu sonuçlandığını belirterek, işçilerin alacaklarının ödenmesi konusunda uzlaşı sağlandığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Polyak Maden işçileri, ödenmediğini belirttikleri prim, izin, kıdem ve kömür parası gibi alacakları için günlerdir eylem gerçekleştiriyordu. Eylemler sırasında zaman zaman madenciler ile jandarma arasında arbede yaşanmış, yaşananlar ulusal ve uluslararası basında da geniş yer bulmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından madenciler ve Bağımsız Maden İş Sendikası temsilcileri, alacakların ödenmesi talebiyle şirketle görüşmeler yürüttü. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin taleplerinin karşılanacağı açıklandı.