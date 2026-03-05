Özel Ankara Ortadoğu Hastanesi tarafından düzenlenen iftar programı, Yenimahalle ilçe protokolünü aynı sofrada buluşturdu.

Programa; Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Okan Sarıkoç, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürü Osman Ferhat Aksoy, Müftü Murat Okuyar ve kurum müdürleri katıldı. Hastane Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Duyar, Başhekim Op. Dr. Ali Derinöz, Genel Müdür Ahmet Yıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Gümüş ve Op. Dr. Sadi Kaya yer aldı.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan program, kamu ve sağlık yöneticilerinin bir araya geldiği samimi bir buluşma ortamında gerçekleşti.