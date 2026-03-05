Ankara Balıkesirliler Derneği yine bir ilke imza attı. Ankara'da üniversitelerde öğrenim gören hemşehri öğrencilerine Dernekte iftar yemeği verdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Çavuş Işık’ın haberine göre; değişik ilçelerden, köylerden, merkezden okumaya gelen Ankara'da farklı üniversitelerde, değişik bölümlerde, farklı sınıflarda eğitim gören hemşehri öğrencilerle Dernekte toplu iftar yemeği düzenlendi.

AİLE SICAKLIĞINDA İFTAR BULUŞMASI

İftardaki yemekleri Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencilerinden Emirhan ve Sinem ile arkadaşları hazırladılar. Tamamen doğal ve aile sıcaklığındaki iftarda kullanılan ürünlerden zeytinyağı ve ayçiçek yağı Balıkesir’in Kula Yağı, yemekte kullanılan tavuk eti Bu Piliç, ayran Balıkesir Özer Hisar Ayranı markası tercih edildi.

Ankara’da eğitim gören ve yaşayan Balıkesirli öğrencilere sıcak bir yuva olan Ankara Balıkesirliler Derneği’nde iftar sonrasında da çay ikramı yapılarak memleket hasreti hep birlikte giderildi.

