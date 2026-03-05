Etimesgut Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde yeni bir sosyal projeyi hayata geçiriyor.

Alparslan Türkeş Parkı içerisinde yapımı tamamlanan Afet İnan Kadınlar Lokali, 8 Mart 2026 Pazar günü saat 14.00’te düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Kadınların bir araya gelebileceği, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirebileceği alan olarak planlanan lokal, çeşitli etkinlik ve buluşmalara ev sahipliği yapacak.

Afet İnan’ın İsmi Verildi

Lokal, Cumhuriyet dönemi tarihçi ve akademisyenlerinden Afet İnan’ın adını taşıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı olan İnan, Türk Tarih Kurumu’nun kuruluş sürecinde görev aldı ve tarih çalışmalarıyla biliniyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, merkezin kadınların sosyal hayatta daha aktif rol almasına katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.