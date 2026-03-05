Erzurum’da etkisini artıran dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte göl ve göletler buzla kaplanırken, Pasinler ilçesinde bulunan Demirdöven Barajı da tamamen dondu.

Şubat ayında kısa süreli bahar havası yaşayan kentte, ardından gelen kar yağışıyla birlikte sert soğuklar etkili oldu. Dondurucu hava nedeniyle Pasinler’e yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Demirdöven Barajı’nın yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplandı.

Timar, Demirdöven ve Taşlıgüney Mahallesi arasında yer alan ve yaklaşık 100 bin dönüm tarım arazisinin sulanmasını sağlayan baraj gölüne gelen Macera Off Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kara bata çıka ilerleyerek buz tutan göl yüzeyine indi. Kulüp üyeleri donmuş baraj üzerinde yürüyüp fotoğraflar çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Çatılarda dev sarkıtlar oluştu

Öte yandan son yılların en yoğun kar yağışını alan Erzurum’da aşırı soğuklar nedeniyle kent merkezindeki binaların çatılarında yaklaşık 2 metre uzunluğa ulaşan buz sarkıtları oluştu. Bazı araç sahipleri ise araçlarını soğuk ve buzdan korumak için üzerlerini battaniyelerle kapattı.