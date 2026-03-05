Adana’da tartıştığı eşi İlker Ç.’yi bıçakla yaralayan Çiğdem Ç., olayın ardından intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle engellenen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tartışma Kanlı Bitti

Olay, 3 Mart’ta Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Evde Çiğdem Ç. ile eşi İlker Ç. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre mutfağa giderek bıçak alan Çiğdem Ç., eşini karnından yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan İlker Ç. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapıyı Kilitleyip İntihar Girişiminde Bulundu

Polis ekiplerinin eve gelmesi üzerine Çiğdem Ç., odasının kapısını kilitleyerek aynı bıçakla kendisine zarar vermeye çalıştı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek intihar girişimi engellendi. Gözaltına alınan kadın emniyete götürüldü.

“Bir Anlık Sinirle Yaptım”

Emniyetteki ifadesinde “Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım” dediği öğrenilen Çiğdem Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastaneye kaldırılan İlker Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.