Askerlik hizmetini bedelli olarak yerine getirmek isteyen yükümlüleri ilgilendiren yeni düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. AK Parti’nin mali düzenlemeleri de içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” kapsamında bedelli askerlik ücretinde artış öngörülüyor.

Teklife göre, halen 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarı yüzde 25 oranında artırılarak 416 bin 361 TL olacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Abdullah Güler, elde edilecek kaynağın savunma sanayine aktarılacağını ifade etti.

Düzenleme, memur maaş katsayısına bağlı mevcut sistem çerçevesinde yeniden yapılandırmayı içeriyor.

Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bedelli askerlik başvuruları askerlik şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Başvurusunu tamamlayan yükümlüler, ödeme aşamasına geçebiliyor.

Ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. kimlik numarası beyan edilerek ödeme yapılabiliyor. Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler, belirtilen kanallar üzerinden işlemlerini sürdürebiliyor.



Bedelli askerlik ücreti mevcut uygulamada memur maaş katsayısına bağlı olarak belirleniyor. TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle birlikte bu sistem çerçevesinde yeni bir artış öngörülüyor. Düzenlemenin mali boyutuna ilişkin olarak kaynağın savunma sanayine aktarılacağı açıklandı.

TBMM’ye sunulan teklif doğrultusunda bedelli askerlik ücretinin yüzde 25 artışla 416 bin 361 TL olması planlanıyor. Düzenlemenin yasalaşma sürecinin ardından yeni tutar yürürlüğe girecek. Başvuru ve ödeme işlemleri ise mevcut uygulama çerçevesinde devam ediyor.