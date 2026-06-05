CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yerel ara seçimler öncesi başlattığı Anadolu turu kapsamında Gümüşhane'nin Tekke beldesinde halk buluşmasında konuştu. Partililer ve atlı konvoyla karşılanan Özel, Tekke beldesinde pazar günü yapılacak seçim sürecine dikkat çekerek sandığa sahip çıkma çağrısında bulundu. Özel, konuşmasında, 'Değerli Tekkeliler. Özellikle bugün buraya toplandık ve Barış Başkanın arkasında durmaya, ona destek olmaya geldik. Gümüşhane'de neredeyse 10'u MHP'de, 4'ü AK Parti'de. Ve diyorlar ki 'Verin bize hizmet yapalım'. Komşuları, beldeleri, diğer belediyeleri görüyorsunuz. Gümüşhane'nin genel sorunu hizmet alamamak, geride bırakılmak, göç vermek. Burada gönlü Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayan ama esas 'Ya buraya biraz hizmet gelsin' diyene sesleniyorum. Bir düşünün, etrafa ne yapıyorlarsa Tekke'ye bunun fazlasını yapamazlar. Yapsalar oralara yapacaklar ama bizim Gümüşhane'deki tek nazar boncuğumuz olacak, ne yaparsak Tekke'ye yaptığımızı Gümüşhane'nin diğer belediyeleri, diğer insanları görecek. Bir dönem bu şansı bize verin. Tekke'ye de Gümüşhane'ye de kendimizi gösterelim' dedi.

'SİZ PARTİNİZİ ALKIŞLAYIN'

Mutlak butlan sürecine değinen Özel, 'Tekke'ye gelme sebebimiz elbette pazar günkü seçim. Bu seçimin hemen öncesinde bundan 15 gün öncesinde Gümüşhane'de bir miting yapacaktık. Gümüşhane tarihinin büyük mitingini yapmaya hazırlanıyorduk. İl Başkanım sağ olsun çok heyecanlıydı. Ama bundan 2 gün önce maalesef AK Parti'nin yargı kolları, yani onlarda kadın kolları, gençlik kolları siyaseti bıraktı. Çünkü yoruldular, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dinamizmiyle, gençliği, gayretiyle baş edemediler, yargı kolları kurmuşlar. Yargı kolları belediyelerimize yaptığı kötülükler yetmezmiş gibi, güzel insanlardan güzel sesler duyalım, boş verin yuhalamayı, yuhalamayın, siz partinizi alkışlayın. Mahallelerden başlattık hepiniz biliyorsunuz, yepyeni bir kurultayla 1303 oyla bu sefer seçildik. Şimdi bu seçimlerin hiçbirini saymayıp 6 yıl önceki seçimde gelen Genel Başkanı bugün partinin başına butlan olarak getirdiler' diye konuştu.

'SAHİP ÇIKALIM'

Beldedeki seçim için çağrılarını sürdüren Özel, 'Şöyle haberler geldi, Tekke çok üzgün, Tekke kızgın. 'Partinin başında Özgür yoksa oy vermeyelim, seçimi kazansak başkasına yaramasın, sakın ha sakın oy vermeyelim sandığa gitmeyelim' diye duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Dedim ki, iki elim kanda olsa Tekke'ye gideceğim, Tekkelilere diyeceğim ki, inadına partiye sahip çıkalım inadına. Beni seviyor musunuz? Partinizi seviyor musunuz? O zaman pazar günü erkenden sandık başına koşuyoruz. Söz mü, beni seven sandığa koşsun Barış'ı seçsin. Canım Tekkeliler görüyorsunuz, büyük zorluklar, içerde annemler diyor ki sabaha kadar ağladım senin için, büyük zorluklar sendedir. Ağlamayın. Ben bu partide kadınlar seçim akşamları sabaha kadar ağlamasın diye geldim. Sizin yüzünüz güldürmeye geldim. Maalesef büyük kötülükler yapıyorlar. En son o AK Parti'nin yargı kolları başkanı olacak kişi 19 yıl görev yapmış, her parasını biriktirse, bir çay içmese 19 yıl, bir ekmek almasa 19 yıl boyunca biriktireceği paranın on katını, 190 yıl çalışsa alacağı kadar maaşla 18 tapu almış. Bu tapuları çıkardık, hemen ertesi günü önce yalana sarıldı. Kendi bakanlarına dedim, bilgisayar elinizde. Bu tapuları almadıysa beni rezil edin. O gün bugündür ne Cumhurbaşkanı, Ne Murat Kurum, ne herhangi bir yer dönüp de bize, 'O tapular bu adamın değildir' diyemiyor. Varsa desinler beni rezil etsinler' dedi.

'YENİ MÜCADELENİN ROTASI YÜRÜYÜŞTÜR, PUSULASI MİLLETTİR'

Yeni mücadele rotalarının yürüyüş, pusularının ise millet olduğunu vurgulayan Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

'Bu güzel beldede bu kötülüklere karşı sizin vicdanınıza sığınıyorum, hepinizi çok seviyorum. Onun için ölülere iftira atanları, rahmetlilere iftira atanları geride bıraktık, köhnemiş yapıları, binaları geride bıraktık. Bize bina lazım değil. Binayı çok isteyenler binayı aldı. O binayı alanlar gelip burada sizinle konuşabilir mi, yanınıza, karşınıza çıkabilir mi? Bana bina lazım değil. Bana bir daha, bir daha sizinle birlikte seçim kazanmak lazım. Yenilgiye alışanları arkada bıraktık, mağlubiyetle partiye alıştıranları arkada bıraktık. Kazanmayla tanışanlarla, hep birlikte ileriye doğru yürüyoruz. Benimle birlikte, Barış'la birlikte önce Tekke'de, sonra Gümüşhane'de iktidara yürümeye var mısınız? Hep birlikte yürüyeceğiz, mesele artık partinin evlatlarını Saray'a kurban edenlerle meşgul olmak değil, artık mesele bu parti için gerekirse kurban olmak, kurban olmak ama başarılı olmak. Yeni mücadelenin rotası yürüyüştür, pusulası millettir, hedefi 86 milyonun koluna girmektir. Tekke'deki hangi partiden olursa olsun, herkesin evladıyım, kardeşiyim. Tekke'nin bütün evlatları benim öz kardeşimdir. Bundan sonra inşallah pazar günü yeni bir başlangıçla kardeşim Barış'a, kardeşimin adı da Barış'tır, öz kardeşimin adı da Barış'tır buradaki adayımız kardeşimin adı da Barış'tır. Barış'a sahip çıkın, Tekke'ye sahip çıkın. Barış'la yürümeye var mısınız? Onu ve sizi de Allah'a emanet ediyorum. Yürüyelim arkadaşlar'

Özel, konuşmasının ardından programları için Tokat'a geçti.