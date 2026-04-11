Kaza, akşam saatlerinde Kelkit–Erzincan kara yolu Balkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 29 M 0295 plakalı servis minibüsü, öğretmenleri taşıyan ve Ali D. idaresinde seyir halindeydi.

Karşı yönden gelen 24 UA 043 plakalı otomobil ile henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Otomobili kullanan Nafiz A.’nın aracında bulunan Ulviya Çoban olay yerinde yaşamını yitirdi.

9 Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 2’si ağır toplam 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.