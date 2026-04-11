Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmed E., iddiaya göre telefonunu düşürdü.
Telefonunu almak için yola doğru eğildiği sırada, Bursa yönüne seyir halinde olan Cihan A. yönetimindeki 16 ZG 045 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Ahmed E. ağır yaralandı.
Hastaneye Kaldırıldı, Hayati Tehlikesi Sürüyor
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Ahmed E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Sürücü Gözaltına Alındı, Soruşturma Başlatıldı
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Cihan A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaza Anı Kamerada
Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ahmed E.’nin arkadaşıyla birlikte yolu geçmeye çalıştığı, telefonunu almak için eğildiği sırada aracın çarpma anı net şekilde görülüyor.